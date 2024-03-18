В Петербурге приговорили хулиганов, которые напали на «рёдановцев»

Трое молодых людей услышали приговоры в Петербурге за избиение и хулиганство. Возле «Галереи» они напали на четырёх сверстников.
О приговоре сообщает 18 марта объединенная пресс-служба судов города. В материалах дела указано, что преступление было совершено в первый день прошлого лета. Трое несовершеннолетних молодых людей возле торгового центра «Галерея» увидели четырёх юношей, которых они отнесли к представителям «ЧВК Рёдан». Было решено их избить с намерением записать на видео, что и было сделано.
«Из материалов дела следует, что Антонов предложил друзьям "влететь" в "пауков", предварительно записав видео следующего содержания: "Собрались "рёдановцы" (далее нецензурная брань), там "пауки" (далее — нецензурная брань). (Нецензурная брань) мы ща будем тулиться"», — цитирует запись пресс-служба.
Драка была недолгой, и серьезно никто не пострадал. Суд приговорил троих к условным срокам: самого активного к трем годам и месяцу, второго хулигана — к двум годам и месяцу, а третьего, непосредственно в драке не участвовавшего, — к году.
Взрывная известность настигла «ЧВК Рёдан» прошлой зимой. Ситуацию комментировали в Кремле, подростков изгоняли из торговых центров с полицией и ловили не только в России.