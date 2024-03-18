В Петербурге приговорили хулиганов, которые напали на «рёдановцев»

Трое молодых людей услышали приговоры в Петербурге за избиение и хулиганство. Возле «Галереи» они напали на четырёх сверстников.

О приговоре сообщает 18 марта объединенная пресс-служба судов города. В материалах дела указано, что преступление было совершено в первый день прошлого лета. Трое несовершеннолетних молодых людей возле торгового центра «Галерея» увидели четырёх юношей, которых они отнесли к представителям «ЧВК Рёдан». Было решено их избить с намерением записать на видео, что и было сделано.

«Из материалов дела следует, что Антонов предложил друзьям "влететь" в "пауков", предварительно записав видео следующего содержания: "Собрались "рёдановцы" (далее нецензурная брань), там "пауки" (далее — нецензурная брань). (Нецензурная брань) мы ща будем тулиться"», — цитирует запись пресс-служба.