В Белгородской области десять человек пострадали во время обстрела ВСУ. В Грайвороне дрон-камикадзе атаковал автомобиль

Десять жителей Белгородской области пострадали в результате обстрелов ВСУ 17 марта. Подробности привел губернатор региона Вячеслав Гладков

В поселке Октябрьский осколочное ранение коленного сустава получил 15-летний подросток. У мужчины — непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины — осколочные ранения правой голени, еще у одной — осколочное ранение головы. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки. Трое мужчин обратились в районную ЦРБ: у одного — осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также рук и ног, еще у двоих пострадавших осколочные ранения ног. Всех пострадавших доставили в больницы Белгорода. В поселке выбило окна в нескольких квартирах многоквартирных домов, а также посекло крыши и заборы четырех частных домов. Также повреждены 4 автомобиля и автобус.



В Грайворонском городском округе в результате обстрела ВСУ пострадала женщина, получившая слепое ранение головы в результате прилета снаряда в частный жилой дом в селе Гора-Полол. Осколочные ранения головы и плеча получил мужчина в момент, когда один из снарядов разорвался рядом с частным жилым домом. Бойцы самообороны вывезли пострадавших и передали их врачам скорой для перевозки в Белгород. Окна, кровли, фасады и заборы повредило в десяти частных домов, также есть разрушения на территории школы.



В Грайвороне дрон-камикадзе атаковал автомобиль. В поселке Горьковский повреждены 4 дома. В селе Козинка сгорел частный жилой дом, а в селе Гора-Подол беспилотник повредил машину.