В Белгороде во время обстрела погиб мужчина на парковке. Еще 11 получили ранения

Житель Белгорода погиб во время нового обстрела города 17 марта. Мужчина находился на парковке. Еще 11 человек получили различные травмы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Из раненых в самом тяжелом состоянии находится женщина, которая получила осколочное ранение грудной клетки. Трое пострадавших отказались от госпитализации.
В Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домах. Также повреждены 12 автомобилей.
Минобороны РФ добавляет, что с 14 часов над территорией Белгородской области уничтожили одиннадцать украинских беспилотников.
Минувшим утром во время обстрела города от прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Погибла девушка-подросток, ее отец был госпитализирован.