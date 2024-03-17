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    В Белгороде во время обстрела погиб мужчина на парковке. Еще 11 получили ранения

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    Житель Белгорода погиб во время нового обстрела города 17 марта. Мужчина находился на парковке. Еще 11 человек получили различные травмы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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    По словам Гладкова, мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Из раненых в самом тяжелом состоянии находится женщина, которая получила осколочное ранение грудной клетки. Трое пострадавших отказались от госпитализации.

    В Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домах. Также повреждены 12 автомобилей.

    Минобороны РФ добавляет, что с 14 часов над территорией Белгородской области уничтожили одиннадцать украинских беспилотников.

    Минувшим утром во время обстрела города от прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Погибла девушка-подросток, ее отец был госпитализирован.

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