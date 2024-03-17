Несколько тысяч человек собрались в очереди на выборы президента России в Белграде. Вьетнам не намного отстал от Сербии

Очереди к участкам для голосования на выборах президента РФ скопились около полудня 17 марта за рубежом, где россияне волеизъявляются в дипломатических представительствах страны.
Читатель «Фонтанки» прислал видео из столицы Сербии. В Белграде около избирательного участка организована раздача питьевой воды. Около полудня очередь к избирательному участку, по наблюдениям автора видео, опоясала квартал и «пошла на второй круг», собрав несколько тысяч человек.
Белград
читатель «Фонтанки»
Несколько сотен россиян, собравшихся около участка для голосования во вьетнамском Дананге, сфотографировал находящийся там читатель «Фонтанки». Автор отмечает, что снимок сделан около 12 часов дня.
Очередь из желающих выбрать президента РФ растянулась на несколько сотен метров и в столице Португалии Лиссабоне.
Явка на президентских выборах в России по состоянию на 16 часов 17 марта превысила 70%. Сегодня — третий, заключительный день голосования.
В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».