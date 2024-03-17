Несколько тысяч человек собрались в очереди на выборы президента России в Белграде. Вьетнам не намного отстал от Сербии

Очереди к участкам для голосования на выборах президента РФ скопились около полудня 17 марта за рубежом, где россияне волеизъявляются в дипломатических представительствах страны.

Читатель «Фонтанки» прислал видео из столицы Сербии. В Белграде около избирательного участка организована раздача питьевой воды. Около полудня очередь к избирательному участку, по наблюдениям автора видео, опоясала квартал и «пошла на второй круг», собрав несколько тысяч человек.