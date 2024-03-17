Ходил вдоль очереди на участок и вдруг побежал. На Невском скрутили человека в маске

Петербуржцы засняли задержание на Невском проспекте человека в маске. По данным «Фонтанки», погоне и подсечке предшествовал моцион вдоль очереди на избирательный участок.
«Фонтанка.ру»
Всё произошло днем 17 марта. По словам очевидцев, мужчина в маске ходил вдоль очереди на избирательный участок
Ранее «Фонтанка» писала, что у ряда избирательных участков в полдень 17 марта выстроились очереди. Ранее прокуратура предостерегала от участия в акции, которая состояла именно в том, чтобы прийти на участки в 12 часов 17 марта.