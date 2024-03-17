    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, с-в

    757мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.87eur99.97

    Ходил вдоль очереди на участок и вдруг побежал. На Невском скрутили человека в маске

    3488
    19 комментариев

    Петербуржцы засняли задержание на Невском проспекте человека в маске. По данным «Фонтанки», погоне и подсечке предшествовал моцион вдоль очереди на избирательный участок.

    «Фонтанка.ру»

    Всё произошло днем 17 марта. По словам очевидцев, мужчина в маске ходил вдоль очереди на избирательный участок № 2181 на Невском, 14. Обращался то к одному человеку, то к другому. Когда же сотрудник полиции попросил у него документы, тот оттолкнул его и бросился бежать. Судя по видео, погоня закончилась у арки Главного штаба.

    Ранее «Фонтанка» писала, что у ряда избирательных участков в полдень 17 марта выстроились очереди. Ранее прокуратура предостерегала от участия в акции, которая состояла именно в том, чтобы прийти на участки в 12 часов 17 марта.

    ЛАЙК7
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 19

    Гость17 Мар 2024 в 15:53
    карточный долг?
    +0−0
    Игорь Соколов17 Мар 2024 в 15:45
    Весна... выборы... у психов в дурдоме обострение...
    +2−0
    27564035617 Мар 2024 в 15:42
    Там еще и очереди?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close