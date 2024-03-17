За выборами президента в России следят 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран

За ходом голосования на президентских выборах в России следят 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран, которые разъехались по 53 регионам. Об этом 17 марта сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре
По словам Памфиловой, Центральная избирательная комиссия официально аккредитовала 706 международных наблюдателей из 106 стран. Еще 185 наблюдателей из 58 стран приехали в Россию по приглашению Общественной палаты. После Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 224 человека из 51 страны также захотели ознакомиться с процессом выборов главы государства в России.
Явка на выборах президента РФ составила в целом по стране 61,37% по состоянию на 09:28 мск.
В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».