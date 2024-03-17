Московские аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу в штатном режиме. Об этом 17 марта рассказал в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
С 11:15 мск прилет и вылет самолетов идут без ограничений. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавили в Росавиации.
За ночь и утро воскресенья в разных районах Москвы было сбито пять беспилотников. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, три попытки атак БПЛА были отражены в городском округе Домодедово и по одной — в Раменском и Ступинском городских округах.