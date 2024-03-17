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    Московские аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу

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    1 комментарий

    Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу в штатном режиме. Об этом 17 марта рассказал в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

    С 11:15 мск прилет и вылет самолетов идут без ограничений. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавили в Росавиации.

    За ночь и утро воскресенья в разных районах Москвы было сбито пять беспилотников. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, три попытки атак БПЛА были отражены в городском округе Домодедово и по одной — в Раменском и Ступинском городских округах.

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    Комментарии 1

    Гость17 Мар 2024 в 11:39
    Разве информирование о закрытии открытие аэродромов не подпадает под указ о запрете разглашения действий БПЛА? К чему народонаселению знать что там летает, что нет? Также паника сеется. Несведущь будет народ - спокойнее будет людям
    +1−1
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