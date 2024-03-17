В московских аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения

Ограничения введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском утром 17 марта. Вылеты и прилеты самолетов приостановлены. Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

За ночь и утро воскресенья в разных районах Москвы было сбито пять беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, три попытки атак БПЛА были отражены в городском округе Домодедово и по одной — в Раменском и Ступинском городских округах.

Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают оперативные службы.