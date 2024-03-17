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    В московских аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения

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    17 комментариев

    Ограничения введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском утром 17 марта. Вылеты и прилеты самолетов приостановлены. Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

    За ночь и утро воскресенья в разных районах Москвы было сбито пять беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, три попытки атак БПЛА были отражены в городском округе Домодедово и по одной — в Раменском и Ступинском городских округах.

    Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают оперативные службы.

    Как сообщает Министерство обороны РФ, в общей сложности по состоянию на 7 утра 17 марта над территорией России средствами ПВО было уничтожено 35 беспилотных летательных аппаратов, из них 4 — над территорией Московской области и 17 — над Краснодарским краем.

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    Комментарии 17

    mol4un17 Мар 2024 в 11:58
    Не смешите мои Искандеры!
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 11:33
    Ну, с Домодедово и Раменским всё понятно. В Раменском бортовые радиоэлектронные устройства производят плюс Жуковский под боком. Придется узнавать, что такое интересное для БПЛА находится в Ступино. Так, гладишь, и экономическую географию на старости лет выучишь.
    +1−0
    Балабан17 Мар 2024 в 11:31
    " вылет- прилет самолет останлвлен" все ушюл на выбор
    +0−0
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