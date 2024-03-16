    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, ю-з

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.87eur99.97

    Петербурженку задержали после голосования. Она написала в трех кабинках оскорбительное

    10036
    100 комментариев

    Жительницу Петербурга задержали на избирательном участке в школе №488 после голосования. 42-летняя женщина посетила аж три кабинки и на каждой оставила оскорбительные надписи в адрес президента. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 марта.

    Все произошло около полудня на проспекте Просвещения, 22, корп. 4. Старший заместитель начальника отдела тылового обеспечения вызвал на УИК коллег. Прибывшие патрульные застали на месте петербурженку, которая написала на дверях кабинок оскорбляющие главу государства слова.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании жителя Парголово, который расписал оба лифта в своем доме. Ему вменяют хулиганство.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ37
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 100

    Гость16 Мар 2024 в 23:49
    Уфф, прям чувствуется единение и народная поддержка пересидента! Когда еще было столько случаев порчи бюллетеней, поджогов, зеленки? Ну и мы еще завтра к 12 подойдем высказать нашу "любовь"
    +0−0
    ГОСТ-195416 Мар 2024 в 23:35
    а что она написала? очень интересно
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 23:06
    Я думал больше в дурдом отправить людей, пока что-то их мало...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    100
    close