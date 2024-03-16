Петербурженку задержали после голосования. Она написала в трех кабинках оскорбительное

Жительницу Петербурга задержали на избирательном участке в школе №488 после голосования. 42-летняя женщина посетила аж три кабинки и на каждой оставила оскорбительные надписи в адрес президента. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 марта.



Все произошло около полудня на проспекте Просвещения, 22, корп. 4. Старший заместитель начальника отдела тылового обеспечения вызвал на УИК коллег. Прибывшие патрульные застали на месте петербурженку, которая написала на дверях кабинок оскорбляющие главу государства слова.



Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании жителя Парголово, который расписал оба лифта в своем доме. Ему вменяют хулиганство.

