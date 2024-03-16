Центр «Э» задержал петербуржца, который в двух лифтах своего дома оскорбил президента

Житель Выборгского района Петербурга стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве из-за настенных надписей, оскорбляющих президента. Как стало известно «Фонтанке» 16 марта, 30-летний мужчина оставил нехорошие слова в двух лифтах своего дома на улице Михаила Дудина. Петербуржец не подумал, что они оборудованы камерами, и что тайное очень быстро станет явным.



Уголовное дело было возбуждено двумя днями ранее после обращения местного жителя. В пятницу сотрудники Центра «Э» и уголовного розыска постучались в квартиру «художника». Неработающий мужчина был изобличен в содеянном и доставлен в отдел, где его процессуально задержали. Его слова квалифицированы как хулиганство по мотивам политической ненависти.

