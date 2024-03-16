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    Центр «Э» задержал петербуржца, который в двух лифтах своего дома оскорбил президента

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    126 комментариев

    Житель Выборгского района Петербурга стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве из-за настенных надписей, оскорбляющих президента. Как стало известно «Фонтанке» 16 марта, 30-летний мужчина оставил нехорошие слова в двух лифтах своего дома на улице Михаила Дудина. Петербуржец не подумал, что они оборудованы камерами, и что тайное очень быстро станет явным.

    Уголовное дело было возбуждено двумя днями ранее после обращения местного жителя. В пятницу сотрудники Центра «Э» и уголовного розыска постучались в квартиру «художника». Неработающий мужчина был изобличен в содеянном и доставлен в отдел, где его процессуально задержали. Его слова квалифицированы как хулиганство по мотивам политической ненависти.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о музыканте, который расклеивал порочащие власть листовки в Красносельском районе Петербурга. Мужчине также вменили хулиганство и поместили фигуранта в ИВС. https://www.fontanka.ru/2024/03/14/73331768/

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    Комментарии 126

    Гость16 Мар 2024 в 17:33
    Нескромный вопрос. А в Питере , что, до сих пор газетой … в общественном туалете?
    +0−0
    AndrewBarsik16 Мар 2024 в 17:14
    Оскорбление декриминализовано 12 лет назад. Что за уголовное дело они там возбудили?1
    +2−0
    Гость16 Мар 2024 в 17:13
    Культурная столица, не простотнагадить по нужде, еще и написать гадости. Очень ленинградский стиль обиженных.
    +0−0
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