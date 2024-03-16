В Петербурге гуляют на Масленицу. До чучела пока не добрались

В Петербурге продолжают справлять Масленицу. 16 марта праздничные гуляния прошли в Петропавловской крепости.

Явка в Петропавловской солидная: толпа петербуржцев и мини-чучел заняла едва ли не всю площадь перед собором. Все попали в объектив фотографа «Фонтанки», и в камеры смартфонов счастливых обладательниц символа уходящей зимы.

На сцене — с балалайкой и баяном, на площади — с самоваром и блинами. Угощение подкидывали на сковородках чуть ли не до шпиля Петропавловского собора.

В этом году гулянья в Петропавловской крепости проходят в тематике «Из прошлого — в будущее». На Заячьем острове установят футуристические объекты — наравне с традиционно русским масленичным колоритом.

В воскресенье, 17 марта, празднование продолжится: на 13:30 запланирована выпечка и дегустации 500-килограммового блина, а на 17:30 — долгожданное сжигание чучела Масленицы на берегу Кронверкского пролива.

Куда еще сходить на Масленицу в Петербурге — в подборке «Фонтанки».