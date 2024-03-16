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    В Петербурге гуляют на Масленицу. До чучела пока не добрались

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    7 комментариев
    Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге продолжают справлять Масленицу. 16 марта праздничные гуляния прошли в Петропавловской крепости.

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    Явка в Петропавловской солидная: толпа петербуржцев и мини-чучел заняла едва ли не всю площадь перед собором. Все попали в объектив фотографа «Фонтанки», и в камеры смартфонов счастливых обладательниц символа уходящей зимы.

    На сцене — с балалайкой и баяном, на площади — с самоваром и блинами. Угощение подкидывали на сковородках чуть ли не до шпиля Петропавловского собора.

    В этом году гулянья в Петропавловской крепости проходят в тематике «Из прошлого — в будущее». На Заячьем острове установят футуристические объекты — наравне с традиционно русским масленичным колоритом.

    В воскресенье, 17 марта, празднование продолжится: на 13:30 запланирована выпечка и дегустации 500-килограммового блина, а на 17:30 — долгожданное сжигание чучела Масленицы на берегу Кронверкского пролива.

    Куда еще сходить на Масленицу в Петербурге — в подборке «Фонтанки».

    Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Гость16 Мар 2024 в 22:46
    А бабулька на фотографиях, с флажком на щеке, красными пластмассовыми кольцами в ушах и шкуре белого медведя, занесенного в Красную книгу, вероятно артистка, или блатная.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 22:37
    Чей интересно лик будет на на сжигаемом чучеле?
    +0−0
    commentator16 Мар 2024 в 22:35
    Ну что вы так сразу, сжигать. В Гaaге, наверное, такие приговоры даже и не предусмотрены.
    +1−0
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