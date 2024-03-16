Торговые центры и школы закрыты в Белгороде на несколько дней

Школы и колледжи будут закрыты в Белгороде и еще восьми районах региона в понедельник и вторник. С вузами и садами вопрос решается.
Об ограничениях из-за «текущей обстановки» сообщает 16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в воскресенье и понедельник будут закрыты торговые центры.
Также не будут работать школы и колледжи в Белгороде и всех приграничных районах. «Сейчас посмотрим, каким образом подобрать точную формулировку с точки зрения законодательства. Самое главное, что в понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных», — написал Гладков в своем телеграм-канале и добавил, что вузам будет рекомендовано также прервать учебный процесс.
Что касается работы дежурных групп в детских садах, то власти региона попросят родителей все же не приводить детей в сад. В случае если человек занят на критической специальности, Гладков обещает помощь. «Ситуация достаточно сложная и в городе, и в Белгородском районе. Конечно, вопрос безопасности для всех нас самый главный», — отметил губернатор.
Ранее он сообщил, что из-за обстрелов в Белгороде 16 марта погибли два человека.