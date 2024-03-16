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    Торговые центры и школы закрыты в Белгороде на несколько дней

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    32 комментария

    Школы и колледжи будут закрыты в Белгороде и еще восьми районах региона в понедельник и вторник. С вузами и садами вопрос решается.

    Об ограничениях из-за «текущей обстановки» сообщает 16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в воскресенье и понедельник будут закрыты торговые центры.

    Также не будут работать школы и колледжи в Белгороде и всех приграничных районах. «Сейчас посмотрим, каким образом подобрать точную формулировку с точки зрения законодательства. Самое главное, что в понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных», — написал Гладков в своем телеграм-канале и добавил, что вузам будет рекомендовано также прервать учебный процесс.

    Что касается работы дежурных групп в детских садах, то власти региона попросят родителей все же не приводить детей в сад. В случае если человек занят на критической специальности, Гладков обещает помощь. «Ситуация достаточно сложная и в городе, и в Белгородском районе. Конечно, вопрос безопасности для всех нас самый главный», — отметил губернатор.

    Ранее он сообщил, что из-за обстрелов в Белгороде 16 марта погибли два человека.

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    Комментарии 32

    Гость16 Мар 2024 в 16:48
    Снаряды кончаются А ракеты начинаются
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 15:53
    Ну вот и Сызранский НПЗ отчего-то дал красного петуха. Курят, где попало...
    +1−0
    Гость16 Мар 2024 в 15:39
    Вновь за 3 дня?
    +1−0
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