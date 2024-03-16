Торговые центры и школы закрыты в Белгороде на несколько дней

Школы и колледжи будут закрыты в Белгороде и еще восьми районах региона в понедельник и вторник. С вузами и садами вопрос решается.

Об ограничениях из-за «текущей обстановки» сообщает 16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в воскресенье и понедельник будут закрыты торговые центры.

Также не будут работать школы и колледжи в Белгороде и всех приграничных районах. «Сейчас посмотрим, каким образом подобрать точную формулировку с точки зрения законодательства. Самое главное, что в понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных», — написал Гладков в своем телеграм-канале и добавил, что вузам будет рекомендовано также прервать учебный процесс.