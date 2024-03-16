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    Два человека погибли при отражении атаки беспилотников на Белгород

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    2 комментария

    Водитель грузовика погию в Белгороде после попадания снаряда. Еще одна женщина умерла на территории гаражного кооператива.

    8 реактивных снарядов сбито над Белогородом 16 марта, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Задело 15 машин и 7 многоквартирных домов.

    Он также уточняет, что в результате атаки погибли два человека. Снаряд попал в водителя грузовика во время движения. Он умер на месте, при этом фура врезалась в пассажирский автобус. Пассажиры остались целы.

    «Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», — отмечает губернатор. Еще двое мужчин в больнице с травмами головы.

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    Комментарии 1

    Гость16 Мар 2024 в 11:00
    Слава нашему ПВО, самому аналоговнетному во вселенной!
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