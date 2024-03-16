Два человека погибли при отражении атаки беспилотников на Белгород

Он также уточняет, что в результате атаки погибли два человека. Снаряд попал в водителя грузовика во время движения. Он умер на месте, при этом фура врезалась в пассажирский автобус. Пассажиры остались целы.

«Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», — отмечает губернатор. Еще двое мужчин в больнице с травмами головы.