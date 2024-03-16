«Должны быть люди, которые выпендриваются». Модных лебедей на каблуках подселили к Тициану

Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру»

«Последний громкий успех модного дома — обложка первого за 10 лет альбома Дженнифер Лопес и её премьерный концерт в знаковом комбинезоне «Маки», — невидимый баритон рассказывал это о модельере Юлии Яниной. Так вечером 15 марта начинался показ бренда Yanina в Музее Академии художеств.



До этого в приветственной речи уже прозвучали имена Леди Гага, Натальи Водяновой, Перис Хилтон, Евы Лонгории и прочих супер-girl, которые носят наряды Yanina. Было сказано, что в «модный дом Yanina идут за тем, за чем парижанки 1950-х шли к великому Диору».



В этот момент возникли два вопроса, которые требовали немедленного решения. Вопрос №1: почему ты раньше не слышал ничего о модельере-самородке из Саратова? Вопрос №2: а не имеем ли мы дело с типичными Нью-Васюками?

Ответ был получен через 15 минут 57 секунд, которые занял показ. Но этому предшествовало почти трехчасовое ожидание. Публику приглашали в Академию художеств сильно загодя — к 17:30.



Даже не все осведомленные в мире моды люди заранее понимали, кто, собственно, герой вечера. «Это Яна — светская львица и жена девелопера и ювелира», — сказала собеседница, перепутав поначалу Яну и Янину. «Еще вчера про нее ничего не слышала, но погуглила, впечатлилась, и захотелось посмотреть», — рассказала другая гостья.

Мероприятие проходило в рамках Podium Seasons и подавалось как главное событие трех дней: во всяком случае, имена дизайнеров в предшествующей программе не назывались вовсе.

Небольшая ротонда, в которой собирались гости, оставляла достаточно странное впечатление. «Вот как вошла и сразу поняла: это базар, ярмарка в СКК…»; «Класс потерян: вот у Иры Ашкинадзе и Артема Балаева был стиль», — так гламурные гостьи с тоской вспоминали недели моды «Дефиле-на-Неве» и Aurora Fashion Week, которые некогда проходили в Петербурге. По периметру зал был уставлена вешалками, на которых экспонировалось все что угодно: от овчинных тулупов до красного кружевного белья и от корсетов до норковых шубок.



Еще экстремальнее выглядело соседство бара, где в пластиковые бокалы разливали просекко, креман и прочие напитки (590–900 рублей), и прилавка, на котором были выставлены пакеты, бутылки и баночки с молоком, кефиром, сметаной и творогом Минского молочного завода №1, а под бумажной салфеточкой покоились кусочки сыра, в том числе белорусского пармезана. «У нас позже будет дегустация, организаторы посчитали, что сыр и вино рядом — это хорошо», — пояснила девушка за стойкой.



Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Многие вешалки, расставленные по ротонде, принадлежали дизайнерам из регионов. «У меня бренд в Краснодаре «Дом с характером», — рассказала Инна Мейрабян, у которой на «стенде» были и корсеты, и панталоны, и будуарные платья, и постельное белье. — После показа была хорошая реакция, жаль, мы не могли ничего продать, так как все вещи в одном экземпляре, а мне через неделю еще на ВДНХ ехать».



«Мы в Нижнем Новгороде с 1998 года. Не верите? Мне 48 лет. Никто не верит, все переспрашивают: сколько-сколько? Стартовали тогда в ноябре после дефолта, тогда в России даже бирок было не достать — с другого конца страны привозили рулоны. А сейчас у нас хорошие продажи в онлайне, оборот — 150 млн рублей, я это говорю совершенно спокойно. У нас только натуральные ткани — шелк, шерсть, кашемир, и мы не задираем цены. Вот этот жакет — полностью ручная работа — стоит 40 тысяч, это пальто — 90 тысяч», — поведала Оксана Косарева, дизайнер бренда OksanaKosareva. — А принты для этого жакета сделала дочка нашего директора». С этими словами дизайнер сняла с вешалки белый жакет, разрисованный сердечками, бабочками, котиками и конфетками, главное место занимала надпись «Я спасу землю».



«Здесь есть крепкие вещи, а есть полный шлак. На Podium Seasons действительно едут дизайнеры со всей страны, хоть из Минеральных Вод. Но это не шоу-рум, рассчитанный только на байеров (экспертов, занимающихся оптовыми закупками. — Прим. ред.), а розничный поп-ап магазин», — объяснила владелец New Couture Events Надежда Кожевникова.



Между тем ротонда постепенно наполнялась людьми. Если сначала состав гостей процентов на 90% состоял из девушек повышенной стройности и высококаблучности, то ближе к началу прибывало все больше представителей мира моды. Среди них модельер Лариса Погорецкая, модный фотограф Анатолий Бисинбаев, декан факультета «Школа дизайна» Государственного института экономики, финансов, права и технологий Елена Бадмаева, Алексей Ким, который до недавнего времени представлял в Петербурге Bvlgari, а ныне — VIPAvenue, и т.д.



Разговоры велись светские: сравнивали загар, обсуждали покупку бизнес-класса со скидкой до Шарм-эш-Шейха. Но не только. «Я здесь с конкретной миссией: присматриваю вещи для своего шоу-рума в Париже. Янину я знаю давно по неделям моды (в Париже. — Прим. ред.): она большой молодец. Наши дизайнеры порой много рассказывают об успехах на Западе, но слова часто расходятся с делами, а у нее — нет», — заметила одна из гостей. А другая уже по пути в зал вдруг рассказала, как работала в комитете по внешним связям с Владимиром Путиным.

Показ проходил в Тициановском зале, вход в который «охраняют» две огромные статуи — Геры и Антиноя Браски — гипсовые слепки с оригиналов в музеях Ватикана. А на стенах — копии фресок, в том числе Тициана: «Мученическая смерть Петра Доминиканца» и «Вознесение Богородицы». Но в густой полутьме они были почти невидны. Гости, давно томившиеся у двери, мгновенно заняли примерно 300 стульев, и еще не менее сотни любителей моды провели показ на ногах.



Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Коллекция состояла из 31 платья и была целиком посвящена лебедям. Сначала шапочки моделей имитировали головные уборы балерин из «Лебединого озера». Потом лебеди (в том или ином виде) появлялись на груди, спине, бедрах и других частях тела. Туалеты были черными, серебряными, неоново-розовыми, пастельными, но закончилось все ожидаемо лебедем золотым. С которым вышла сама модельер. После бурных оваций часть публики перетекла за кулисы, где бесконечно фотографировалась с Юлией Яниной и ее моделями — всеми вместе и по отдельности.



«Я под впечатлением: подобные истории успеха девушки из провинции очень воодушевляют», — поделилась Анна Колеватова, глава управляющей компании «Р-Менеджмент».

«Кутюр — очень специальная вещь, он всегда нарядный, но однозначно видно, что это дизайн на грани с искусством, потому что каждое перо было на своем месте. Такие вещи непривычны, у нас кутюр вообще мало кто делает. При этом бывает вместо кутюра — базар, когда все налеплено, все блестит. А тут у всего есть форма и образ, все стилистически выдержано: соблюдены все законы «фехтования». Другое дело, что такие вещи смотрятся только на худых женщинах. Конечно, у кутюра свои законы, он — для звезд, для фотосессий, а у нас, к сожалению, нет Каннского фестиваля, но все равно должны быть люди, которые друг перед другом выпендриваются. Такие платья запросто могут стоить 10–15 тыс. евро. Два-три клиента, и затраты на показ, по идее, могут окупиться», — рассказала Елена Бадмаева.

