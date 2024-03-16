В Киришах полиция ищет школьника, погасившего Вечный огонь

Неизвестный подросток потушил Вечный огонь на проспекте Победы в Киришах. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 марта. Юноша может получить статус подозреваемого в ближайшее время.



Накануне вечером в полицию позвонили из администрации Киришского района Ленобласти. Оперативный дежурный рассказал, что около семи часов кто-то погасил Вечный огонь. На место происшествия приехал наряд. Сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах подросток закидал снегом региональный объект культурного наследия в парке Победы, после чего пламя потухло.

