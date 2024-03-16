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    В Киришах полиция ищет школьника, погасившего Вечный огонь

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    41 комментарий

    Неизвестный подросток потушил Вечный огонь на проспекте Победы в Киришах. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 марта. Юноша может получить статус подозреваемого в ближайшее время.

    Накануне вечером в полицию позвонили из администрации Киришского района Ленобласти. Оперативный дежурный рассказал, что около семи часов кто-то погасил Вечный огонь. На место происшествия приехал наряд. Сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах подросток закидал снегом региональный объект культурного наследия в парке Победы, после чего пламя потухло.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 41

    Гость16 Мар 2024 в 17:15
    Найти. Ободрать плетью. И на вечно снег разгребать в Тикси.
    +0−1
    Гость16 Мар 2024 в 16:43
    Если бы вечный огонь был один, он бы имел смысл как символ. Но их налепили в каждой подворотне, как памятников Ленину. Ведь избавились от многих памятников Ленину, и мир не рухнул. Так и с вечными огнями надо, иначе это просто профанация идеи.
    +1−0
    MidNightWoodpecker16 Мар 2024 в 16:13
    Небось опять по команде из Телеграмм, что бы выборы сорвать.
    +0−1
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