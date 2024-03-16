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    Алексей Мильчаков подал иск к МИДу. Ранее командира ДШРГ «Русич» изобразили в брошюре об украинских нацистах

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    39 комментариев

    Гражданский спор между Алексеем Мильчаковым и Министерством иностранных дел разрешит Пресненский районный суд Москвы. Контекст понятен и связан с известной брошюрой.

    Судя по карточке дела, заявление принято к производству на этой неделе, хотя было подано еще перед Новым годом. Суд назначил беседу на 18 апреля.

    Что Мильчаков не поделил с МИДом — в карточке не сказано, но за полтора месяца до подачи иска «Фонтанка» писала, что командир ДШРГ «Русич» обнаружил свое изображение в брошюре про украинских нацистов. На ней фотографией военнослужащего Минобороны был проиллюстрирован такой текст: «Ян Мельников — член анархической группировки «Пошуг». Основатель группы «Беларусь» в составе украинской националистической группировки «Правый сектор»*, занимался вербовкой и обучением белорусских боевиков».

    Представители МИДа распространяли брошюру, но отрицали, что имеют отношение к ее изготовлению. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

    * Верховным судом РФ организация «Правый сектор» признана экстремистской.

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    Комментарии 39

    Гость16 Мар 2024 в 17:22
    ...ржу чота пат стулом катаясь)))
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 15:32
    Жаль не шлёпнули по ошибке:)))
    +2−0
    Гость16 Мар 2024 в 15:11
    Мильчаков занял очередь на денацификацию
    +1−0
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