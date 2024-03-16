Алексей Мильчаков подал иск к МИДу. Ранее командира ДШРГ «Русич» изобразили в брошюре об украинских нацистах

Гражданский спор между Алексеем Мильчаковым и Министерством иностранных дел разрешит Пресненский районный суд Москвы. Контекст понятен и связан с известной брошюрой.

Судя по карточке дела, заявление принято к производству на этой неделе, хотя было подано еще перед Новым годом. Суд назначил беседу на 18 апреля.

Что Мильчаков не поделил с МИДом — в карточке не сказано, но за полтора месяца до подачи иска «Фонтанка» писала, что командир ДШРГ «Русич» обнаружил свое изображение в брошюре про украинских нацистов. На ней фотографией военнослужащего Минобороны был проиллюстрирован такой текст: «Ян Мельников — член анархической группировки «Пошуг». Основатель группы «Беларусь» в составе украинской националистической группировки «Правый сектор»*, занимался вербовкой и обучением белорусских боевиков».