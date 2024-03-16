«Лада Гранта» с полицейскими выехала на встречку. Подробности смертельного ДТП под Петербургом

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии, в которой погиб их коллега из Волосовского района. «Лада Гранта» с сотрудниками ОМВД вылетела на встречную полосу, где столкнулась с фурой. Информацию 16 марта подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



«В 07:31 на 4-м километре Терипилицкого шоссе 25-летний сотрудник ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области, управляя автомобилем «Лада Гранта», по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Скания» под управлением 42-летнего водителя», — рассказали фабулу в главке.

