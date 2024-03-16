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    «Лада Гранта» с полицейскими выехала на встречку. Подробности смертельного ДТП под Петербургом

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    38 комментариев

    Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии, в которой погиб их коллега из Волосовского района. «Лада Гранта» с сотрудниками ОМВД вылетела на встречную полосу, где столкнулась с фурой. Информацию 16 марта подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    «В 07:31 на 4-м километре Терипилицкого шоссе 25-летний сотрудник ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области, управляя автомобилем «Лада Гранта», по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Скания» под управлением 42-летнего водителя», — рассказали фабулу в главке.

    В результате ДТП полицейский скончался на месте, его 34-летняя коллега была в тяжелом состоянии доставлена в больницу. «Фонтанка» публиковала фото с места происшествия — машина после столкновения с грузовиком превратилась в бесформенную груду металла. Также сообщалось, что полицейские спешили на открытие избирательного участка.

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    Комментарии 38

    Гость16 Мар 2024 в 16:24
    Люди язвят, люди изливают желчь. Погиб молодой парень-росгвардеец, отметивший только четверть века и вообще мира невидавший. На наш то век чего только не выпадало, наконец-то стабильная стабильность последние 25 лет. Земля пухом, солдат.
    +0−3
    Гость16 Мар 2024 в 16:14
    законы физики нарушить не так просто как законы РФ
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 16:09
    Разность масс.
    +0−0
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