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    В Петербурге лечить глаза и зубы теперь можно за счет маткапитала. Закон подписал Беглов

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    28 комментариев

    Материнский капитал теперь можно направить на платные медицинские стоматологические и офтальмологические услуги. Соответствующий закон подписал Александр Беглов, сообщают в пресс-службе губернатора 16 марта.

    Документ вносит изменения в закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Он расширяет перечень услуг, на которые можно потратить региональный материнский капитал.

    Ранее соответствующий законопроект в первом чтении приняло Заксобрание. Тогда один из соавторов инициативы, депутат от «Единой России» Денис Четырбок, рассказал, что городской парламент постепенно дополняет список того, на что можно потратить маткапитал. На вопрос депутата Михаила Барышникова: «Мама будет с ослепительной улыбкой, но все 203 тысячи пойдут на протезирование. Мы что, все это отдадим маме?» — Четырбок ответил: «Когда мама счастлива, то и дети счастливы».

    В 2024 году региональный маткапитал в Петербурге составляет 203,8 тысячи рублей. Ранее Заксобрание также разрешило тратить региональный маткапитал на газификацию, профессиональную переподготовку родителей, на ДМС и платные медуслуги для ребенка.

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    VKuser18868899916 Мар 2024 в 17:16
    ...а пенсионерам когда дадут шматкапитал ?
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 14:52
    Пусть лучше начнет нормально работать система ОМС, за которую мы и так платим. В 32 детской поликлинике фрунзенского района номерок к офтальмологу уже два месяца не получить. И так приходится ходить на приемы за деньги. Издевательство какое-то.
    +1−0
    забыл все16 Мар 2024 в 14:01
    нарожать и вылечить все
    +0−0
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