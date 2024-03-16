В Петербурге лечить глаза и зубы теперь можно за счет маткапитала. Закон подписал Беглов

Материнский капитал теперь можно направить на платные медицинские стоматологические и офтальмологические услуги. Соответствующий закон подписал Александр Беглов, сообщают в пресс-службе губернатора 16 марта.

Документ вносит изменения в закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Он расширяет перечень услуг, на которые можно потратить региональный материнский капитал.

Ранее соответствующий законопроект в первом чтении приняло Заксобрание. Тогда один из соавторов инициативы, депутат от «Единой России» Денис Четырбок, рассказал, что городской парламент постепенно дополняет список того, на что можно потратить маткапитал. На вопрос депутата Михаила Барышникова: «Мама будет с ослепительной улыбкой, но все 203 тысячи пойдут на протезирование. Мы что, все это отдадим маме?» — Четырбок ответил: «Когда мама счастлива, то и дети счастливы».