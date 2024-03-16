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    В Пулково подтвердили задержку с багажом, но «аэропорт работает в штатном режиме»

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    7 комментариев

    В аэропорту Пулково подтвердили задержку в выдаче багажа пассажирам международных рейсов вечером 15 марта. Впрочем, с оговоркой, что на момент публикации материала воздушная гавань работает «в штатном режиме».

    «Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. При этом в ночные часы, пассажиры нескольких рейсов получили багаж с задержкой от 30 минут. На текущий момент, выдача багажа происходит согласно регламентам», — сообщили в Пулково.

    Напомним, «Фонтанка» писала о ситуации, которая сложилась в Пулково вечером 15 марта. Как сообщил «Фонтанке» читатель, коллапс возник на выдаче багажа пассажирам, прибывшим международными рейсами.

    Сам мужчина прилетел из Стамбула и тоже стоял в очереди, чтобы получить свой чемодан. По его словам, некоторым приходилось ждать свои вещи до полутора часов.

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    Аэропорт Пулково
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    Комментарии 7

    Rozenkrantz16 Мар 2024 в 01:33
    ну так это и есть "штатный режим" работы Пулково. в чем сотрудники не правы?
    +1−1
    Гость16 Мар 2024 в 00:51
    Проверка всех чемоданов по прилёту.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 00:49
    не30 минут а 2 часа задержка
    +0−0
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