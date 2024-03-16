В Пулково подтвердили задержку с багажом, но «аэропорт работает в штатном режиме»

В аэропорту Пулково подтвердили задержку в выдаче багажа пассажирам международных рейсов вечером 15 марта. Впрочем, с оговоркой, что на момент публикации материала воздушная гавань работает «в штатном режиме».

«Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. При этом в ночные часы, пассажиры нескольких рейсов получили багаж с задержкой от 30 минут. На текущий момент, выдача багажа происходит согласно регламентам», — сообщили в Пулково.

Напомним, «Фонтанка» писала о ситуации, которая сложилась в Пулково вечером 15 марта. Как сообщил «Фонтанке» читатель, коллапс возник на выдаче багажа пассажирам, прибывшим международными рейсами.