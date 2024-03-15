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    Десятки пассажиров Пулково столпились в очереди за багажом. Его приходится ждать более полутора часов

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    21 комментарий

    В Пулково — очереди. Пассажиры ждут свой багаж. Некоторые проводят в ожидании более полутора часов.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как сообщил «Фонтанке» читатель Вадим, коллапс возник на выдаче багажа пассажирам, прибывшим международными рейсами. Сам мужчина прилетел из Стамбула и тоже стоит в очереди, чтобы получить свой чемодан.

    читатель «Фонтанки»

    Причина, по которой пассажирам приходится ждать багаж, пока неизвестна. Сотрудники ничего не объяснили людям, утверждает Вадим. По его словам, в аэропорту «что-то поломалось».

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в Пулково.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Аэропорт Пулково
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    Комментарии 21

    Гость16 Мар 2024 в 00:33
    Систему пора автоматизировать
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 00:18
    Литейный 4 как может, так и правит инфраструктурой.
    +1−1
    Гость16 Мар 2024 в 00:06
    Ну.., у нас же не московская прокуратура, вполне могут собираться массово и единовременно..)
    +0−0
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