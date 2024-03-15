Десятки пассажиров Пулково столпились в очереди за багажом. Его приходится ждать более полутора часов

В Пулково — очереди. Пассажиры ждут свой багаж. Некоторые проводят в ожидании более полутора часов.
Как сообщил «Фонтанке» читатель Вадим, коллапс возник на выдаче багажа пассажирам, прибывшим международными рейсами. Сам мужчина прилетел из Стамбула и тоже стоит в очереди, чтобы получить свой чемодан.
читатель «Фонтанки»
Причина, по которой пассажирам приходится ждать багаж, пока неизвестна. Сотрудники ничего не объяснили людям, утверждает Вадим. По его словам, в аэропорту «что-то поломалось».
«Фонтанка» обратилась за комментарием в Пулково.