Чёрное сердце, джигитовка, уличные артисты: на Елагином острове проводят зиму масленичными гуляньями

На Елагином острове, в ЦПКиО им. С. М. Кирова, Масленицу отметят по-настоящему широко: со скоморохами и скачками, дегустациями десятка видов блинов и большим праздничным костром.
Народные гулянья «Шуми, Масленица!» начнутся в полдень 17 марта. На аллеях парка пройдут «молодецкие забавы»: традиционные состязания в силе, ловкости и молодецкой удали. На Потешной поляне актёры театра «КукАртель» устроят петрушечные представления, а их коллеги из уличного театра «Нос» покажут небольшие представления в формате уличных программ.
С 13:00 до 17:00 каждый час профессиональные наездники будут демонстрировать трюки и элементы джигитовки, а на Сытном дворе всё это время будет кипеть торговля и проходить дегустации блинов с разнообразными начинками.
Знаковое место для праздника — Масляный луг. Именно туда в 17:30 отправится традиционный Масленичный поезд ряженых с Чёрным сердцем, внутри которого лежат записки с бедами, невзгодами и жалобами горожан. Все бумажки в 18:00 окажутся на костре вместе с большим чучелом Масленицы, чтобы превратиться в пепел и точно остаться в прошлом. Написать своё пожелание и положить в сердце организаторы предлагают на любом кусочке бумаги, главное — успеть положить в короб-сердце.
Вход на праздник встречи весны по билетам. 0+
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