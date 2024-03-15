Над Белгородом сбили 10 целей. Есть погибший

Десять воздушных целей сбито над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, погиб один мужчина. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков 15 марта.

По данным главы региона, в момент обстрела один из жителей находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета мужчину ранило в грудь и живот. Медики боролись за его жизнь, но пострадавший скончался на месте от полученных ран.



Еще двое жителей пострадали. Один мужчина в момент обстрела ехал по трассе на манипуляторе — у него открытая черепно-мозговая травма, а второй находился на территории промышленного предприятия — у него осколочные ранения правого глаза, сообщает Гладков. Пострадавших доставили в больницу. Из-за обстрела повреждения также получили магазин и один из корпусов промпредприятия.