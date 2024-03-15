Над Белгородом сбили 10 целей. Есть погибший

Десять воздушных целей сбито над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, погиб один мужчина. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков 15 марта.
По данным главы региона, в момент обстрела один из жителей находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета мужчину ранило в грудь и живот. Медики боролись за его жизнь, но пострадавший скончался на месте от полученных ран.
Еще двое жителей пострадали. Один мужчина в момент обстрела ехал по трассе на манипуляторе — у него открытая черепно-мозговая травма, а второй находился на территории промышленного предприятия — у него осколочные ранения правого глаза, сообщает Гладков. Пострадавших доставили в больницу. Из-за обстрела повреждения также получили магазин и один из корпусов промпредприятия.
В Белгородском районе после отражения воздушной атаки средствами ПВО повреждения выявили в двух частных домовладениях, одной хозпостройке и четырех автомобилях. Из-за падения обломков также загорелся один гектар сухой травы. Пожарные ликвидируют возгорание.
Оперативные службы работают на месте и продолжают уточнять информацию о пострадавших и повреждениях.
Сегодня в Белгороде и Белгородском районе несколько раз за день звучала сирена. В последний раз ракетную опасность объявили в 13:00. Ранее утром 15 марта сообщалось, что система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом семь снарядов системы залпового огня «Вампир». «Фонтанка» публиковала кадры последствий атаки. Также стало известно о гибели участника теробороны — он заступил на дежурство в Грайвороне и погиб при обстреле.