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    В Петербурге опекуны смогут получать маткапитал за воспитанников

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    В Петербурге граждане, которые взяли под опеку трех и более детей, смогут получать региональный материнский капитал. Соответствующий законопроект 14 марта был опубликован на сайте Смольного, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

    В случае если Заксобрание поддержит инициативу, маткапитал будут выплачивать тем, кто принял на воспитание под опеку (попечительство) третьего или последующих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года.

    Также это касается и случаев, когда ребенок принят на воспитание по договору об осуществлении опеки или попечительства.

    В действующей редакции маткапитал выплачивают семьям, в которых третий ребенок был рожден или усыновлен в период с 2012-го по 2027 год. В законопроекте эти выплаты также продлеваются до конца 2030 года.

    В Петербурге в 2024 году размер маткапитала составляет 203,8 тысячи рублей. Речь идет именно о региональном материнском капитале, а не об аналогичной выплате из федерального бюджета.

    Ранее Заксобрание Петербурга приняло ряд законов, которые расширяют перечень услуг и товаров, на которые можно потратить региональный маткапитал. В частности, накануне губернатор подписал закон о возможности для родителей оплачивать маткапиталом платные офтальмологические и стоматологические услуги, платные медицинские услуги и ДМС для ребенка, а также газификацию дома.

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