В Петербурге разработали меры соцподдержки для тех, чьи дома пострадали от атаки БПЛА

Смольный утвердит меры соцподдержки для граждан, дома которых получили повреждения в результате атаки беспилотника. Это следует из проекта документа, опубликованного в четверг, 14 марта, на сайте правительства Петербурга.
Меры соцподдержки будут распространяться на собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, которые получили повреждение непосредственно от атаки БПЛА или попали в зону действия взрывной волны и признаны нуждающимися в капремонте.
На что будут иметь право пострадавшие:
- на единовременную соцподдержку в виде финансирования расходов на капитальный ремонт поврежденных помещений за счет городского бюджета;
- на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за поврежденные помещения.
Решение, необходимо ли проведение капремонта, принимает межведомственная комиссия. Решение о предоставлении соцподдержки принимает администрация района. О принятом решении чиновники должны проинформировать заявителя в течение 5 рабочих дней.
В настоящее время проект документа о соцподдержке не утвержден.