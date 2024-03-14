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    В Петербурге разработали меры соцподдержки для тех, чьи дома пострадали от атаки БПЛА

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    Смольный утвердит меры соцподдержки для граждан, дома которых получили повреждения в результате атаки беспилотника. Это следует из проекта документа, опубликованного в четверг, 14 марта, на сайте правительства Петербурга.

    Меры соцподдержки будут распространяться на собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, которые получили повреждение непосредственно от атаки БПЛА или попали в зону действия взрывной волны и признаны нуждающимися в капремонте.

    На что будут иметь право пострадавшие:

    • на единовременную соцподдержку в виде финансирования расходов на капитальный ремонт поврежденных помещений за счет городского бюджета;
    • на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за поврежденные помещения.

    Решение, необходимо ли проведение капремонта, принимает межведомственная комиссия. Решение о предоставлении соцподдержки принимает администрация района. О принятом решении чиновники должны проинформировать заявителя в течение 5 рабочих дней.

    В настоящее время проект документа о соцподдержке не утвержден.

    Ранним утром 2 марта в Петербурге беспилотник врезался в пятиэтажку на Пискаревском проспекте, 161, после чего последовал взрыв. Жильцов экстренно эвакуировали из поврежденного дома, а также из соседнего. Обошлось без жертв, но медицинская помощь после пережитого потребовалась восьмерым. Взрыв БПЛА был признан терактом.

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