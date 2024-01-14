В Петербурге неизвестные избили кондуктора трамвая из-за просьбы оплатить проезд

Трое молодых людей подняли руку на кондуктора 49-го трамвая в Петербурге. Об этом 14 января «Фонтанке» рассказала сама пострадавшая сотрудница «Горэлектротранса». По словам 59-летней женщины, нападавшие — двое парней и одна девушка — отказывались платить за проезд.
«Это произошло на рабочем месте. Я выполняла свои должностные обязанности. Зашли трое молодых людей, из-за нежелания платить устроили потасовку», — рассказала пострадавшая.
К месту происшествия — остановка «Дунайский проспект» — прибыл наряд полиции. «Они (молодые люди. — Прим. ред.) были на улице, но в зоне видимости. Я показала, где они. Очень странно, что сотрудники полиции не могли их задержать. Они (участники конфликта. — Прим. ред.) просто шли вдоль дороги», — отметила сотрудница ГЭТ.
Несмотря на произошедший конфликт, женщина продолжила работать, а уже после смены написала заявление в правоохранительные органы и сняла побои. По ее словам, врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной области, алопецию теменной области — женщина отметила, что молодые люди вырвали ей волосы. На данный момент она находится на больничном.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс».
О том, как организована в Петербурге проверка оплаты проезда, и есть ли у кондукторов и контролеров какие-то рычаги против неплательщиков, читайте в материале «Фонтанки».