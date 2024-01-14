    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -16

    2 м/с, южн

    743мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.13eur96.75

    В Петербурге неизвестные избили кондуктора трамвая из-за просьбы оплатить проезд

    2360
    32 комментария

    Трое молодых людей подняли руку на кондуктора 49-го трамвая в Петербурге. Об этом 14 января «Фонтанке» рассказала сама пострадавшая сотрудница «Горэлектротранса». По словам 59-летней женщины, нападавшие — двое парней и одна девушка — отказывались платить за проезд.

    «Это произошло на рабочем месте. Я выполняла свои должностные обязанности. Зашли трое молодых людей, из-за нежелания платить устроили потасовку», — рассказала пострадавшая.

    К месту происшествия — остановка «Дунайский проспект» — прибыл наряд полиции. «Они (молодые люди. — Прим. ред.) были на улице, но в зоне видимости. Я показала, где они. Очень странно, что сотрудники полиции не могли их задержать. Они (участники конфликта. — Прим. ред.) просто шли вдоль дороги», — отметила сотрудница ГЭТ.

    Несмотря на произошедший конфликт, женщина продолжила работать, а уже после смены написала заявление в правоохранительные органы и сняла побои. По ее словам, врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной области, алопецию теменной области — женщина отметила, что молодые люди вырвали ей волосы. На данный момент она находится на больничном.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс».

    О том, как организована в Петербурге проверка оплаты проезда, и есть ли у кондукторов и контролеров какие-то рычаги против неплательщиков, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТрамвайКонфликт
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 32

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close