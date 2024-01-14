В Петербурге неизвестные избили кондуктора трамвая из-за просьбы оплатить проезд

Трое молодых людей подняли руку на кондуктора 49-го трамвая в Петербурге. Об этом 14 января «Фонтанке» рассказала сама пострадавшая сотрудница «Горэлектротранса». По словам 59-летней женщины, нападавшие — двое парней и одна девушка — отказывались платить за проезд.

«Это произошло на рабочем месте. Я выполняла свои должностные обязанности. Зашли трое молодых людей, из-за нежелания платить устроили потасовку», — рассказала пострадавшая.



К месту происшествия — остановка «Дунайский проспект» — прибыл наряд полиции. «Они (молодые люди. — Прим. ред.) были на улице, но в зоне видимости. Я показала, где они. Очень странно, что сотрудники полиции не могли их задержать. Они (участники конфликта. — Прим. ред.) просто шли вдоль дороги», — отметила сотрудница ГЭТ.