В Дании новый король. Маргрете II совершила редчайший поступок — добровольно отказалась от трона

Королем Дании стал 55-летний Фредерик X — родственник российских императоров Павла I и Николая I. Его мать, 83-летняя королева Маргрете II, отреклась от престола в пользу сына после 52 лет правления.
Маргрете II объявила о своем решении перед Новым годом. Она стала первым монархом в стране за девять веков, добровольно отказавшимся от трона. Церемония подписания отречения прошла в Копенгагене 14 января, передаёт Reuters. Коронация в Дании не предусмотрена, поэтому королевская власть сегодня перешла Фредерику X автоматически.
Фредерик X родился 26 мая 1968 года. По линии отца принадлежит к французской графской ветви Лаборд де Монпеза. По линии матери является прапраправнуком датского короля Кристиана IX и британской королевы Виктории, прапрапраправнуком Императора Всероссийского Николая I, через прапрабабушку Анастасию Михайловну Романову, а также прапрапрапраправнуком Императора Всероссийского Павла I, через свою прапрапрапрабабушку Луизу Прусскую. Магистр в области политологии. Занимается спортом, участвует в экстремальных экспедициях, много внимания уделяет проблемам экологии.