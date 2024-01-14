В Дании новый король. Маргрете II совершила редчайший поступок — добровольно отказалась от трона

Королем Дании стал 55-летний Фредерик X — родственник российских императоров Павла I и Николая I. Его мать, 83-летняя королева Маргрете II, отреклась от престола в пользу сына после 52 лет правления.

Маргрете II объявила о своем решении перед Новым годом. Она стала первым монархом в стране за девять веков, добровольно отказавшимся от трона. Церемония подписания отречения прошла в Копенгагене 14 января, передаёт Reuters. Коронация в Дании не предусмотрена, поэтому королевская власть сегодня перешла Фредерику X автоматически.

