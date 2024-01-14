Плесень, перебои со светом, отоплением, воды нет вообще. Бастрыкин взялся за дом на Каменноостровском

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на коммунальную катастрофу в историческом здании — доходном доме Н. М. Гвоздева и А. М. Бардиной на Каменноостровском проспекте, 43 в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщает 14 января телеграм-канал СК .

Обращение о ненадлежащем содержании жилого дома поступило в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте». Уже долгое время подвал дома затапливается, и на стенах выросла плесень. Лифтовое оборудование не работает, в местах общего пользования нет электричества. В минувшем декабре пять дней не было отопления и жильцы устраняли коммунальную аварию за свой счет. С начала нового года в жилых помещениях прекратилось водоснабжение. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию «ЖКС № 1 Петроградского района», но безрезультатно.

«В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по доводам обращения организована процессуальная проверка», — отмечается в сообщении следкома.

Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль и поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о промежуточных результатах проверки и о том, какое будет принято решении по ее итогам.



Напомним, в январе в Петербурге вал жалоб на холодные квартиры, батареи и лопнувшие трубы начался после перепада температур, когда сильные морозы сменились оттепелью.