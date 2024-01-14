«Когда сам проехал по зимнику». Путин поделился впечатлениями о Чукотке

Российский президент Владимир Путин не раз планировал посетить Чукотку, но мешала погода. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «
«Было несколько заходов, но так или иначе не складывались какие-то погодные условия. И поэтому, конечно, для него было важно поставить, скажем так, окончательную галочку», — сказал Песков.
Путин впервые посетил Чукотку 10 января: пообщался с жителями Анадыря, посетил тепличный комплекс, где выращивают овощи и зелень. В беседе с журналистами он признался, что рад поездке на Чукотку, в том числе опыту поездки по зимнику. На вопрос, не жестковато ли было ехать по зимнику, президент с улыбкой заметил: «Всё нормально, всё нормально».
«Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь», — пояснил Путин (цитата по РИА Новости).
«Даже то, что основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой стороне, когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, и начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», — отметил он.
О конкретных решениях, в том числе проблеме сообщения Анадыря с аэропортом, по его словам, пока говорить рано.
«Разные варианты существуют, но такие поездки в этом смысле очень важны, и заменить их невозможно», — подчеркнул он.
Ранее Песков говорил, что зимник, по которому ехал Путин, еще не открыт официально из-за недостаточно крепкого льда, но специальные службы несколько раз проверили всё, что требуется, для обеспечения безопасности президента.