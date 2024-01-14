«Когда сам проехал по зимнику». Путин поделился впечатлениями о Чукотке

Российский президент Владимир Путин не раз планировал посетить Чукотку, но мешала погода. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала « Россия-1 ». Теперь же после визита в Анадырь Путин «видел всю Россию».



«Было несколько заходов, но так или иначе не складывались какие-то погодные условия. И поэтому, конечно, для него было важно поставить, скажем так, окончательную галочку», — сказал Песков.



Путин впервые посетил Чукотку 10 января: пообщался с жителями Анадыря, посетил тепличный комплекс, где выращивают овощи и зелень. В беседе с журналистами он признался, что рад поездке на Чукотку, в том числе опыту поездки по зимнику. На вопрос, не жестковато ли было ехать по зимнику, президент с улыбкой заметил: «Всё нормально, всё нормально».

