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    «Когда сам проехал по зимнику». Путин поделился впечатлениями о Чукотке

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    Российский президент Владимир Путин не раз планировал посетить Чукотку, но мешала погода. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1». Теперь же после визита в Анадырь Путин «видел всю Россию».

    «Было несколько заходов, но так или иначе не складывались какие-то погодные условия. И поэтому, конечно, для него было важно поставить, скажем так, окончательную галочку», — сказал Песков.

    Путин впервые посетил Чукотку 10 января: пообщался с жителями Анадыря, посетил тепличный комплекс, где выращивают овощи и зелень. В беседе с журналистами он признался, что рад поездке на Чукотку, в том числе опыту поездки по зимнику. На вопрос, не жестковато ли было ехать по зимнику, президент с улыбкой заметил: «Всё нормально, всё нормально».

    «Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь», — пояснил Путин (цитата по РИА Новости).

    «Даже то, что основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой стороне, когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, и начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», — отметил он.

    О конкретных решениях, в том числе проблеме сообщения Анадыря с аэропортом, по его словам, пока говорить рано.

    «Разные варианты существуют, но такие поездки в этом смысле очень важны, и заменить их невозможно», — подчеркнул он.

    Ранее Песков говорил, что зимник, по которому ехал Путин, еще не открыт официально из-за недостаточно крепкого льда, но специальные службы несколько раз проверили всё, что требуется, для обеспечения безопасности президента.

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    Комментарии 46

    Гость14 Янв 2024 в 14:25
    Хозяин Чукотки.
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