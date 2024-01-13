В разгар борьбы с огнём в Шушарах в полицию сообщили о поджоге склада Wildberries

По данным «Фонтанки», мужчина позвонил около одиннадцати часов утра 13 января и огорошил признанием — мол, лично приложил руку к пожару на складе Wildberries. Заявление, правда, вышло сомнительным. Вопрос об адресе поджога поставил его в тупик. Вспомнить, где именно расположена ночлежка, в которой он будто бы находится, тоже не смог.

Пока пожарные прилагали максимум усилий и по пятому номеру сложности тушили полыхающий складской комплекс Wildberries в Пушкинском районе Петербурга, некто успел покаяться по телефону полиции.

Других откровений от звонившего не услышали. Личных данных он не оставил, но сотрудники полиции, вероятно, установят, кто и откуда звонил.



Склад Wildberries на Московском шоссе загорелся незадолго до восьми часов утра. До 11 часов утра его тушили по максимальному пятому номеру сложности. Горело 70 тысяч квадратных метров, на 40 тысячах «квадратов» обрушилась кровля. О ликвидации открытого огня к вечеру 13 января не сообщалось.

