Сотрудники Wildberries начали обращаться в полицию после пожара в Шушарах. У них сгорели паспорта и не только

В полиции начали принимать первые обращения от работников Wildberries, не успевших забрать свои документы с загоревшегося склада в Пушкинском районе Петербурга 13 января.



По информации «Фонтанки», первые обращения начали поступать около полудня. Так, о порче документов при пожаре рассказал житель Ленобласти. Ещё один лишился паспорта, его товарищ по несчастью в дополнение вынужден будет восстанавливать полис, СНИЛС и военный билет.

О целой группе рабочих без документов на Московском шоссе в полицию сообщали спасатели. Сотрудники МЧС обещали помочь сориентироваться и Владимиру, приехавшему в Петербург четыре дня назад. Пожар прервал его вторую смену, на улицу выскакивал без куртки, в рабочей одежде. На складе остались одежда, паспорт, ключи от комнаты, деньги.