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    Сотрудники Wildberries начали обращаться в полицию после пожара в Шушарах. У них сгорели паспорта и не только

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    В полиции начали принимать первые обращения от работников Wildberries, не успевших забрать свои документы с загоревшегося склада в Пушкинском районе Петербурга 13 января.

    По информации «Фонтанки», первые обращения начали поступать около полудня. Так, о порче документов при пожаре рассказал житель Ленобласти. Ещё один лишился паспорта, его товарищ по несчастью в дополнение вынужден будет восстанавливать полис, СНИЛС и военный билет.

    О целой группе рабочих без документов на Московском шоссе в полицию сообщали спасатели. Сотрудники МЧС обещали помочь сориентироваться и Владимиру, приехавшему в Петербург четыре дня назад. Пожар прервал его вторую смену, на улицу выскакивал без куртки, в рабочей одежде. На складе остались одежда, паспорт, ключи от комнаты, деньги.

    Пожар на складе на Московском шоссе разгорелся незадолго до восьми часов утра. По данным Wildberries, на смене в это время были 1200 человек. Стремительное распространение огня пожарные остановили на площади в 70 тысяч квадратных метров. Спустя 10 часов 4 тысячи квадратных метров ещё горели, но ранг пожара, повышенный до максимального пятого номера, снизили до второго.

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