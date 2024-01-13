Бывшая российская фигуристка Губанова стала серебряным призером чемпионата Европы

Завершились соревнования среди одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе, Литва. Луна Хендрикс из Бельгии заняла первое место с суммарным результатом 213,25 за короткую и произвольную программы. Второе место с результатом 206,52 заняла бывшая российская фигуристка родом из Тольятти Анастасия Губанова, выступающая с 2021 года под флагом Грузии.
«Я безумно довольна и невероятно счастлива. Не ожидала, честно. Я на этот старт сразу ехала не за медалью, понимала, что золото — почти невозможная задача. Хотела просто сделать всё по максимуму, чтоб не в чем себя было упрекнуть потом. И, кажется, получилось. А тут ещё и медаль как бонус», — цитирует Губанову Sports.ru.
Бронзу взяла ещё одна бельгийская фигуристка Нина Пинзаррон, набрав 202,29 очков.
Отметим, что после короткой программы все три фигуристки также занимали первые три места: Хендрикс была на первом месте, Пинзаррон — на втором, а Губанова — на третьем. Напомним, в 2023 году чемпионкой Европы стала Губанова, опередив Хендрикс. Нина Пинзаррон на предыдущем чемпионате Европы не вошла в топ-3, заняв лишь пятое место.
Ранее еще одни бывшие россияне, выступающие под флагом Грузии, Анастасия Метелкина и Лука Берулав стали серебряными призерами чемпионата Европы в парном катании. Напомним, что всего на турнире участвуют 24 фигуриста, которые в прошлом выступали за Россию.