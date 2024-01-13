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    Москвичам напомнили про оливье и старый Новый год огромной надписью на мосту

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    На Смоленском метромосте в Москве появилась огромная надпись о ностальгии по оливье в честь наступающего старого Нового года. Фото 13 января опубликовал телеграм-канал «Метромост».


    «Ура, старый Новый год! Я как раз успел соскучиться по оливье» — такая надпись растянулась на метромосте, ее завершает смеющееся эмодзи.

    Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января (по старому календарю).


    На медиаэкране метромоста регулярно появляются юмористические и поздравительные надписи. Например, 10 января переправа «написала»: «Не хочу вас расстраивать, но «давай после праздников» уже наступило», до этого мост информировал: «Птицы, опаздывающие на рейс до юга, просим пройти на посадку», «Мне мама 50 кг огурцов привезла с дачи, никому не нужно?» Также мост поздравлял со всеми государственными праздниками.

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    МоскваЮмор
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