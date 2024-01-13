Москвичам напомнили про оливье и старый Новый год огромной надписью на мосту

На Смоленском метромосте в Москве появилась огромная надпись о ностальгии по оливье в честь наступающего старого Нового года. Фото 13 января опубликовал телеграм-канал «Метромост».





«Ура, старый Новый год! Я как раз успел соскучиться по оливье» — такая надпись растянулась на метромосте, ее завершает смеющееся эмодзи.

