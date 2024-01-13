    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -18

    2 м/с, ю-з

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.13eur96.75

    Здравствуйте, мумуня! В Ленобласти на дороге заметили семейство яков

    1217
    9 комментариев

    В Приозерском районе Ленобласти около поселка Портовое по дороге разгуливает семейство яков. Видео опубликовал 13 января телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

    Очевидец запечатлел как минимум пятерых яков.

    «Здравствуйте, мумуня! Мы вас немножко объедем?» — комментирует водитель автомобиля. «Ни фига, такое чудо! Ты посмотри, какие у него копыта!» — добавляет мужчина.

    видео из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Семейство яков не впервые показывается на люди. В 2022 году в том же Приозерском районе животных заметили около поселка Громово.

    Тогда же стало известно, откуда в лесах региона появились эти парнокопытные, родина которых — Тибет. Около 12 лет назад два яка убежали с фермы в Лосево и размножились в лесу. Неизвестно, сколько сейчас точно яков гуляют на свободе. Глава отдела комитета по животному миру Ленобласти Владимир Маслов рассказывал, что яки питаются травой и сном, а их хозяева, несмотря на побег животных, питомцев не бросили и подкармливают.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Животные
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close