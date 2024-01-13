Здравствуйте, мумуня! В Ленобласти на дороге заметили семейство яков

Семейство яков не впервые показывается на люди. В 2022 году в том же Приозерском районе животных заметили около поселка Громово.



Тогда же стало известно, откуда в лесах региона появились эти парнокопытные, родина которых — Тибет. Около 12 лет назад два яка убежали с фермы в Лосево и размножились в лесу. Неизвестно, сколько сейчас точно яков гуляют на свободе. Глава отдела комитета по животному миру Ленобласти Владимир Маслов рассказывал, что яки питаются травой и сном, а их хозяева, несмотря на побег животных, питомцев не бросили и подкармливают.