Здравствуйте, мумуня! В Ленобласти на дороге заметили семейство яков

В Приозерском районе Ленобласти около поселка Портовое по дороге разгуливает семейство яков. Видео опубликовал 13 января телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Очевидец запечатлел как минимум пятерых яков.
«Здравствуйте, мумуня! Мы вас немножко объедем?» — комментирует водитель автомобиля. «Ни фига, такое чудо! Ты посмотри, какие у него копыта!» — добавляет мужчина.
видео из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Семейство яков не впервые показывается на люди. В 2022 году в том же Приозерском районе животных заметили около поселка Громово.
Тогда же стало известно, откуда в лесах региона появились эти парнокопытные, родина которых — Тибет. Около 12 лет назад два яка убежали с фермы в Лосево и размножились в лесу. Неизвестно, сколько сейчас точно яков гуляют на свободе. Глава отдела комитета по животному миру Ленобласти Владимир Маслов рассказывал, что яки питаются травой и сном, а их хозяева, несмотря на побег животных, питомцев не бросили и подкармливают.