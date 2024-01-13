Полиция Антальи: в гибели пропавшей россиянки подозрительных обстоятельств нет

С началом расследования гибели гражданки России, которую несколько дней искали в Кемере, никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено. Об этом сообщает полиция Антальи, передает 13 января РИА Новости.



Отмечается, что женщину обнаружили лежащей на спине. Рядом находились личные вещи, в том числе снотворное и бутылки, в которых, предположительно, находился алкоголь. О последнем вывод пока сделали только по запаху.



«Тело обнаружено целым, нижнее белье женщины на месте, подозрительных обстоятельств не обнаружено», — заявили в местной полиции.

