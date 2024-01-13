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    Полиция Антальи: в гибели пропавшей россиянки подозрительных обстоятельств нет

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    16 комментариев

    С началом расследования гибели гражданки России, которую несколько дней искали в Кемере, никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено. Об этом сообщает полиция Антальи, передает 13 января РИА Новости.

    Отмечается, что женщину обнаружили лежащей на спине. Рядом находились личные вещи, в том числе снотворное и бутылки, в которых, предположительно, находился алкоголь. О последнем вывод пока сделали только по запаху.

    «Тело обнаружено целым, нижнее белье женщины на месте, подозрительных обстоятельств не обнаружено», — заявили в местной полиции.

    Напомним, что тело пропавшей российской туристки было найдено накануне. Домой она должна была вернуться 9 января, однако не явилась на рейс.

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    Комментарии 16

    Гость13 Янв 2024 в 16:45
    Кому нравятся турки?
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