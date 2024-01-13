Больше не 25 октября: Невский, Дворцовая и другие топонимы Петербурга отмечают 80-летие возвращения своих имен

О круглой и важнейшей для современного Петербурга дате 13 января напомнил Отдел газет Российской национальной библиотеки. В этот день в 1944 году решением Исполнительного комитета Ленинградского городского совета 20 главным магистралям города были возвращены исторические названия.



Обратное переименование в «Ленинградской правде» от 15 января мотивировали тем, что «прежние наименования некоторых улиц, проспектов, набережных и площадей Ленинграда тесно связаны с историей и характерными особенностями города и прочно вошли в обиход населения».

