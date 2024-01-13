Больше не 25 октября: Невский, Дворцовая и другие топонимы Петербурга отмечают 80-летие возвращения своих имен

О круглой и важнейшей для современного Петербурга дате 13 января напомнил Отдел газет Российской национальной библиотеки. В этот день в 1944 году решением Исполнительного комитета Ленинградского городского совета 20 главным магистралям города были возвращены исторические названия.
Обратное переименование в «Ленинградской правде» от 15 января мотивировали тем, что «прежние наименования некоторых улиц, проспектов, набережных и площадей Ленинграда тесно связаны с историей и характерными особенностями города и прочно вошли в обиход населения».
Так, Невский проспект отринул имя проспекта 25 Октября, Садовая — улицы 3 Июля. Измайловский проспект и площадь перестали носить имя Красных Командиров. А Марсово поле — быть площадью памяти Жертв Революции.
Исторические имена обрели Исаакиевская площадь (имени Воровского), Казанская (имени Плеханова), Литейный проспект (имени Володарского), Владимирский (имени Нахимсона), Большой проспект Петроградской стороны (Карла Либкнехта), Введенская (Розы Люксембург), Адмиралтейская набережная и проспект (имени Рошаля), Таврическая (имени Слуцкого), Суворовский (Советский), а также все три главных проспекта Васильевского острова — Большой, Средний и Малый (Пролетарской Победы, Мусоргского, Железнякова) — и даже Дворцовая площадь (Урицкого) и набережная (9 Января).
Имя 25 Октября Невский проспект получил в октябре 1918 года к первой годовщине Октябрьской революции. Тогда же площадью Урицкого стала Дворцовая — в честь Моисея Урицкого, одного из организаторов штурма Зимнего дворца в 1917 году, председателя Петроградской ЧК, убитого 30 августа 1918 года при входе в здание Главного штаба (в 2018 году на этом месте в Эрмитаже установили мемориальную доску, перенесенную с улицы).