Женщина хотела покормить бездомных собак в Колпино, а угодила в эпицентр стрельбы

Звонком в полицию закончилась вечерняя прогулка для жительницы Колпинского района Петербурга, которая несла еду и благие намерения.
За помощью 56-летняя главный бухгалтер из Колпино обратилась накануне незадолго до девяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 13 января. Полицейским она рассказала, что отправилась подкормить бездомных собак, обитающих у железнодорожного моста в 50 метрах от Петрозаводского шоссе. Собачий ужин испортил мужчина, который выскочил из расположенного там же небольшого домика и открыл стрельбу.
Стрелком оказался 66-летний уроженец Дагестана, проживающий в Колпино. Его увезли в отдел с «Сигналом охотника».
«Установлено, что он повздорил с дамой, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина получил протокол о мелком хулиганстве, в перспективе возбуждение уголовного дела.