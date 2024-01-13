РБК: Одна из версий причины пожара на складе Wildberries в Шушарах — поджог

Поджог рассматривается, как одна из предварительных версий пожара на складе Wildberries в Шушарах. Об этом 13 января сообщает РБК со ссылкой на близкий к МЧС источник.
Отмечается, что окончательно выводы о причинах возгорания на 50 тысяч квадратных метров будут сделаны после проведения необходимых экспертиз. Сейчас пожарные продолжают бороться с возгоранием.
Очевидцы сообщают, что в течение текущей недели на складе дважды ложно срабатывала сигнализация. Именно из-за этого изначально к тревожному сигналу отнеслись с недоверием. Однако, когда стало ясно, что пожар действительно возник, была произведена эвакуация персонала.
Добавим, что накануне стало известно о драке, произошедшей рядом с этим складом. Участниками оказались выходцы из бывших социалистических республик. Был тяжело ранен выходец из Азербайджана. Судя по видео, разнимать двоих пришлось толпе.