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    Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах увеличилась

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    Фото: Читатель «Фонтанки» Дарина
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    Площадь возгорания на складе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 000 квадратных метров. Об этом утром 13 января сообщает ГУ МЧС по городу.

    В 09:02 пожару присвоен повышенный номер 4.

    С огнем на складе в доме 153 по Московскому шоссе борются 112 пожарных и 25 единиц техники.

    Информации о пострадавших в данный момент нет.

    Напомним, что сообщение о возгорании поступило в городское управление МЧС в 07:42. Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Дарина

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