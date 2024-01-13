Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах увеличилась

Площадь возгорания на складе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 000 квадратных метров. Об этом утром 13 января сообщает ГУ МЧС по городу.
В 09:02 пожару присвоен повышенный номер 4.
С огнем на складе в доме 153 по Московскому шоссе борются 112 пожарных и 25 единиц техники.
Информации о пострадавших в данный момент нет.
Напомним, что сообщение о возгорании поступило в городское управление МЧС в 07:42. Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров.