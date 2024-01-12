«Может вспыхнуть вся планета». Лукашенко дал свой прогноз на 2024 год

«Очень шумный» год предрек президент Белоруссии Александр Лукашенко. 12 января он выступил на ежегодном приеме в честь старого Нового года.

Видеозапись с выступлением президента публикует телеграм-канал «Пул Первого». «Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по очень тонкому льду. Неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным, по всем своим событиям очень шумным должен быть», — предположил президент Лукашенко.

Он также рассказал о том, что «в мире неспокойно» и «то ли еще будет». По его мнению, «сильные мира сего» не хотят многополярности и привел в пример американцев. «Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Атлантического и Индийского океана, хуситы и прочее. Идут показательные бомбардировки», — отметил Лукашенко. Он считает, что эти события связаны с выборами в США — «надо показать свой героизм, какой я крутой».