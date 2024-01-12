В Госдуме предлагают разрешить иностранцам с судимостями служить в ВС РФ

Законопроект, который разрешает службу по контракту иностранцам с судимостями, внесен в Госдуму 12 января. Это инициатива Тульского областного парламента.

Текст пояснительной записки к законопроекту отсылает к аналогичному закону для граждан России. С лета прошлого года контракт с Минобороны вправе заключить и те граждане, у которых не погашена судимость или сроки за преступления небольшой и средней степени тяжести.

«Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия», — сказано в пояснении к законопроекту.