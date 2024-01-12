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    В Госдуме предлагают разрешить иностранцам с судимостями служить в ВС РФ

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    Законопроект, который разрешает службу по контракту иностранцам с судимостями, внесен в Госдуму 12 января. Это инициатива Тульского областного парламента.

    Текст пояснительной записки к законопроекту отсылает к аналогичному закону для граждан России. С лета прошлого года контракт с Минобороны вправе заключить и те граждане, у которых не погашена судимость или сроки за преступления небольшой и средней степени тяжести.

    «Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия», — сказано в пояснении к законопроекту.

    Также в тексте отдельно оговорено, что к законопроекту предлагается применить пресекательный срок, то есть одобрить его не позднее марта 2024 года.

    Ранее президент подписал указ, согласно которому контрактники с иностранным гражданством и их семьи могут получить российский паспорт.

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