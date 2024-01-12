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    Отец и трое его детей погибли в пожаре в Москве

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    В пожар на северо-востоке Москвы погибли отец и трое его несовершеннолетних детей. После возгорания в квартире жилого дома возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в московском СК.

    Официальный канал прокуратуры Москвы

    Сегодня загорелась квартира в одном из домов на улице Академика Комаров в Москве. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

    «В ходе осмотра места происшествия установлено, что погибшими оказались отец и трое его несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении ведомства.

    Причину пожара установят после пожарно-технической экспертизы, уточнила прокуратура Москвы.

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    ПожарПогибли детиМосква
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