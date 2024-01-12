У «Москва-Сити» горит склад. Пожарные не могут добраться до источника воды

Ангар площадью 300 квадратных метров горит в Шмитовском проезде в Москве вечером 12 января. У пожарных проблемы с водой, сообщает ТАСС.

По данным агентства, горят все 300 «квадратов». Это ангар на стройплощадке «Москва-Сити», вероятнее всего, в нем хранят стройматериалы и инструменты.

Источник ТАСС также сообщает, что пожарные не могут добраться до источника воды. «Тушение осложняет тот факт, что источники воды для пожарных засыпаны снегом», — добавили собеседники агентства.

Стройка у «Москва-Сити» горела дважды в прошлом году — в феврале и в марте.