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    У «Москва-Сити» горит склад. Пожарные не могут добраться до источника воды

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    Ангар площадью 300 квадратных метров горит в Шмитовском проезде в Москве вечером 12 января. У пожарных проблемы с водой, сообщает ТАСС.

    По данным агентства, горят все 300 «квадратов». Это ангар на стройплощадке «Москва-Сити», вероятнее всего, в нем хранят стройматериалы и инструменты.

    Источник ТАСС также сообщает, что пожарные не могут добраться до источника воды. «Тушение осложняет тот факт, что источники воды для пожарных засыпаны снегом», — добавили собеседники агентства.

    Стройка у «Москва-Сити» горела дважды в прошлом году — в феврале и в марте.

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