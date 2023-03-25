«Посмотрите налево». Пожар рядом с башней «Империя» в «Москва-сити сняли на видео довольные дети

В Москве на стройплощадке рядом с башней «Империя» загорелась трансформаторная подстанция. Дым и огонь стали частью экскурсии.
Как пишет портал MSK1, площадь пожара составила 40 квадратных метров, огонь уже потушили. Горела подстанция рядом с небоскребом, сами здания целы и невредимы.
Евгения Соколовская
Видео, на котором заснят пожар, «Фонтанке» прислала читательница, которая находилась на автобусной экскурсии со школьниками. Им рассказывали про небоскребы, когда автобус повернул и открылся вид на огонь. «Где пожар — это башня "Империя"», — со смехом рассказала экскурсовод. Дети ее реакцию поддержали.