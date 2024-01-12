Актеры сериала «Слово пацана» ушли из ведущих московских театров, где играли

Агент артистов Рузиля Минекаева и Славы Копейкина — Елена Чигвинцева — рассказала журналистам, что актерам пришлось расстаться с театрами, где те служили. Речь шла про труппы, соответственно, «Школы современной пьесы» и Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщает News.ru.



Она рассказала, что, например, Рузиль во время съемок постоянно ездил из Ярославля на один день в Москву для того, чтобы выйти в спектакле, и тут же возвращался обратно. Дальше выдерживать такой график было очень тяжело.



Сейчас молодые люди избирательно относятся к предложениям о новом сотрудничестве. В ближайшее время в онлайн-кинотеатрах должны выйти с их участием снятые еще до «Слова пацана» сериал «Подслушано в Рыбинске» (где снялся Минекаев) и криминальная комедия «На автомате» (где главную роль исполнил Копейкин).

