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    Актеры сериала «Слово пацана» ушли из ведущих московских театров, где играли

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    Агент артистов Рузиля Минекаева и Славы Копейкина — Елена Чигвинцева — рассказала журналистам, что актерам пришлось расстаться с театрами, где те служили. Речь шла про труппы, соответственно, «Школы современной пьесы» и Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщает News.ru.

    Она рассказала, что, например, Рузиль во время съемок постоянно ездил из Ярославля на один день в Москву для того, чтобы выйти в спектакле, и тут же возвращался обратно. Дальше выдерживать такой график было очень тяжело.

    Сейчас молодые люди избирательно относятся к предложениям о новом сотрудничестве. В ближайшее время в онлайн-кинотеатрах должны выйти с их участием снятые еще до «Слова пацана» сериал «Подслушано в Рыбинске» (где снялся Минекаев) и криминальная комедия «На автомате» (где главную роль исполнил Копейкин).

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    Комментарии 14

    Гость12 Янв 2024 в 16:44
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