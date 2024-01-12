Да бросайте своих детей куда угодно

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил в сугроб своего двухмесячного сына и опубликовал видео в запрещенной на территории России соцсети. В этой истории много вопросов. К чему, например, готовиться родителям, которые заталкивают своих детей в прорубь на Крещение? Дело же вроде как богоугодное? На поиски правильного ответа осталась всего неделя. А он — на поверхности, даже нырять глубоко не надо.



Нас явно к чему-то готовят.

Вы же тоже заметили этот парад извинений в Интернете по совершенно разным поводам, да? Сначала — после «голой» вечеринки Ивлеевой в Москве, до которой всем внезапно оказалось дело. Потом — после броска младенца в сугроб в Куршевеле. Наводит на мысль, что любой акт жизнедеятельности, выставленный напоказ, может закончиться порицанием на федеральном уровне, вниманием со стороны следственных органов и необходимостью извиняться. И на этот случай надо иметь в гардеробе «извинительную водолазку», чтобы было в чем правильно каяться.



Есть еще более душное наблюдение.

Все эти публичные порицания и извинения плавно переводят нас всех скопом из культуры вины в культуру стыда. Культура вины — это когда ты накосячил и угрызаешься, потому что так велит нравственный закон внутри тебя. Культура стыда — это когда тебя угрызает коллектив.

Это очень плохая перспектива. Потому что мы все скопом, то есть российский народ, по природе своей — подросток. Такими нас сделали десятилетия патернализма, когда папа-государство само решает, что нам нужно, а что — нет, кто тут звезда, а кто... нет. А взамен подкинет социальных пособий на карманные расходы и, возможно, даст образование.



Быть послушным в такой системе важнее, чем быть профессиональным или талантливым. Оно и понятно: замотанным своими внешними делами родителям нужны удобные дети, которые лишний раз не отвлекают от работы. А народ-подросток имеет хотелки, но не понимает ответственности: то в пандемию бегает по улице без шапки и маски, то нахамить норовит (делать это на улицах вроде отучили, теперь нет-нет да и бухтит в соцсетях), то массово ломится куда-то через Верхний Ларс. Любит развлечения и брендовые штаны. Нуждается в дисциплине — подкрепляемой регулярным стыдом. При таком раскладе иметь какой-никакой нравственный закон внутри себя становится необязательно. Потому что коллектив сам разберется, что такое хорошо, а что такое плохо. И тебе объяснит.



А это значит, что, если коллектив не видит, делать можно все, что угодно.

Блогер бросил ребенка в сугроб — все видели, новость федерального масштаба. Так он его в куршевельский, фешенебельный сугроб бросил. И обратно вытащил почти сразу. А сколько простых русских мужиков бросают своих сыновей каждый день, и не в каких-то соцсетях, в которые нам, по идее, нельзя, а на соседней улице? Он еще родиться не успел, а папаша его уже бросил в неизвестном направлении. Дочерей тоже бросают, в этом плане у нас полное гендерное равенство. Если мамаша очень вредная и упорная, может отсудить несколько копеек алиментов. Но — вряд ли. И это абсолютно не новость ни для депутатов Госдумы, ни для следственного комитета. И не «людоедская модель поведения» ни разу.



А через неделю все будет, как всегда: очереди к иордани в центре города, купания красных депутатов на камеры, потоки хвастливых фоточек в соцсетях. Кто-то из медиков и священников скажет, что это опасно для сосудов и не имеет никакого отношения к религии. Их, как всегда, проигнорируют.



Так а все-таки, что будет родителям за ребенка в проруби на Крещение?

Ничего.

Главное соблюдать два правила: не с броска это делать и не постить видосики и фоточки в интернетах. Даже запрещенных.

Соблюдать второе правило — важнее.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

