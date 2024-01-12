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    «Думаю, я всем надоела и стоит на время исчезнуть». Марго Робби рассказала о будущем после «Барби»

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    Звезда фильма «Барби» Марго Робби ответила в интервью Deadline на вопрос о том, какие фильмы будут следующими в ее карьере. Актриса призналась, что в разработке находится приквел «Одиннадцати друзей Оушена», но с ним связаны «сложные логистические моменты». Также в планах — некий новый фильм с Оливией Уайлд, однако в нем Марго Робби участвует только как продюсер, но не снимается.

    «Что до меня как актрисы, мне нравится сниматься в картинах, где я не являюсь продюсером, поэтому я рассматриваю пару вещей, но пока ничего конкретного», — рассказала она.

    При этом именно продюсированием Робби занимается сейчас основное время, что у нее занимает, по ее собственным словам, «24 часа в сутки, 7 дней в неделю». А вот в актерской карьере у нее со времен «Барби» (фильм закончили снимать в октябре 2022 года) перерыв, самый длинный в ее творческой деятельности, если не считать ковида.

    «И потом, думаю, мой вид всем надоел, и нужно на какое-то время исчезнуть с экранов, — пояснила журналисту она. — Если бы я слишком рано начала сниматься вновь, люди бы возмутились: «Опять она? Мы только что провели с ней целое лето, хватит!» Так что не знаю, какой фильм будет дальше, но надеюсь, он будет нескоро».

    Фильм «Барби» в январе получил «Золотые глобусы» за лучшую песню и как самый кассовый фильм.

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