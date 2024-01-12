«Думаю, я всем надоела и стоит на время исчезнуть». Марго Робби рассказала о будущем после «Барби»

Звезда фильма «Барби» Марго Робби ответила в интервью Deadline на вопрос о том, какие фильмы будут следующими в ее карьере. Актриса призналась, что в разработке находится приквел «Одиннадцати друзей Оушена», но с ним связаны «сложные логистические моменты». Также в планах — некий новый фильм с Оливией Уайлд, однако в нем Марго Робби участвует только как продюсер, но не снимается.



«Что до меня как актрисы, мне нравится сниматься в картинах, где я не являюсь продюсером, поэтому я рассматриваю пару вещей, но пока ничего конкретного», — рассказала она.

