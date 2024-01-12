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    В поддержку кандидатуры Владимира Путина собрали более 1,8 млн подписей

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    В поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина собраны более 1,8 миллиона подписей. Первые партии документов уже доставлены в центральный штаб. Об этом 12 декабря сообщается на сайте кандидата putin2024.ru.

    Документы поступают из всех 89 регионов России.

    Сбор подписей продолжается. Им занимаются волонтеры, представители ОНФ и партии «Единая Россия».

    Согласно действующему законодательству, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не меньше 300 тысяч подписей избирателей. При этом на каждый субъект должно приходиться не менее 7500 подписей людей, проживающих на его территории. В ЦИК подписи должны быть предоставлены не позднее 31 января текущего года.

    Напомним, что сбор подписей продолжается сейчас и в Петербурге.

    Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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