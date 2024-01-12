    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -16

    0 м/с, штиль

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.78eur97.54

    У иностранца из Гатчины, подозреваемого в покушении на убийство девочки, истек срок регистрации

    1031
    9 комментариев

    Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о покушении на убийство девочки в Ленобласти. Подозреваемый — гражданин Таджикистана. Судя по кадрам, публикуемым Следкомом 12 января, у него истек срок регистрации на территории РФ.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    «Фонтанка» рассказывала об инциденте накануне. Ночью 11 января житель дома в Гатчине вызвал полицию: он услышал, как у соседей ребенок просит о помощи. Полицейские выехали на место. Выяснилось, что 22-летний пьяный мужчина причинил телесные повреждения 6-летней дочери своей сожительницы, которая в тот момент вышла из квартиры. Медики диагностировали у ребенка различные ушибы.

    Мужчину задержали. Сейчас с ним проводят необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мать девочки до этого не попадала в поле зрения сотрудников полиции, однако и ее действиям будет дана правовая оценка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Покушение на убийство ребенкаСКАлександр Бастрыкин
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close