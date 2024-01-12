У иностранца из Гатчины, подозреваемого в покушении на убийство девочки, истек срок регистрации

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о покушении на убийство девочки в Ленобласти. Подозреваемый — гражданин Таджикистана. Судя по кадрам, публикуемым Следкомом 12 января, у него истек срок регистрации на территории РФ.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
«Фонтанка» рассказывала об инциденте накануне. Ночью 11 января житель дома в Гатчине вызвал полицию: он услышал, как у соседей ребенок просит о помощи. Полицейские выехали на место. Выяснилось, что 22-летний пьяный мужчина причинил телесные повреждения 6-летней дочери своей сожительницы, которая в тот момент вышла из квартиры. Медики диагностировали у ребенка различные ушибы.
Мужчину задержали. Сейчас с ним проводят необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мать девочки до этого не попадала в поле зрения сотрудников полиции, однако и ее действиям будет дана правовая оценка.