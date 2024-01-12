Роскомнадзор выявил 43 млн номеров-призраков. Их оформили без паспорта

По итогам 2023 года 43 млн мобильных номеров из более чем 351 млн номеров абонентов российских операторов связи оказались оформлены с нарушениями. Об этом свидетельствуют результаты проверок Роскомнадзора (РКН), передают «Ведомости» 12 января.



Так, с сентября по декабрь 2023 года прекратили оказание услуг более 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами. По оставшимся 42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения. Основная причина таких нарушений в том, что до сих пор можно получить сим-карту без предъявления паспортных данных. Как напомнили юристы, в случае обнаружения в сети какого-либо оператора связи работы сим-карты, оформленной с нарушениями, компании и ее агентам может грозить штраф от 300 тыс. до 2 млн рублей.

