    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -16

    0 м/с, штиль

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.78eur97.54

    Роскомнадзор выявил 43 млн номеров-призраков. Их оформили без паспорта

    3202
    22 комментария

    По итогам 2023 года 43 млн мобильных номеров из более чем 351 млн номеров абонентов российских операторов связи оказались оформлены с нарушениями. Об этом свидетельствуют результаты проверок Роскомнадзора (РКН), передают «Ведомости» 12 января.

    Так, с сентября по декабрь 2023 года прекратили оказание услуг более 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами. По оставшимся 42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения. Основная причина таких нарушений в том, что до сих пор можно получить сим-карту без предъявления паспортных данных. Как напомнили юристы, в случае обнаружения в сети какого-либо оператора связи работы сим-карты, оформленной с нарушениями, компании и ее агентам может грозить штраф от 300 тыс. до 2 млн рублей.

    Часто владельцев таких сим-карт, не закрепляющих за номером своих данных, ловят на мошенничестве. Такую организованную группу полиция Петербурга накрыла в конце декабря 2023 года. В результате обысков у мужчин нашли 580 слотов под сим-карту и 3961 сим-карту. Особую активность телефонные мошенники проявили перед Новым годом. Число жалоб за месяц выросло на 30%.

    Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, эксперты советуют прекращать любые разговоры, в которых звонящий просит передать вам конфиденциальные сведения. А «Фонтанка» предупреждает — будьте готовы к тому, что если вы положите трубку, вам могут позвонить и строгим голосом напомнить о правилах вежливости при разговоре с сотрудником банка или представителем правопорядка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РоскомнадзорСотовые операторыТелефонные мошенники
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close