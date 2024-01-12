«Ъ»: цены на уран растут и достигли времен ядерного ренессанса

Уран с марта 2023 года не прекращает расти в цене. Стоимость закиси-окиси урана (U3O8) 11 января превысила 94 доллара.



Как пишет «Коммерсантъ», последний раз цены на уран перескакивали порог в 94 доллара 17 лет назад, в период так называемого ядерного ренессанса. Тогда интерес к урану был спровоцирован намерениями ряда стран строить АЭС. Исторический максимум — 135 долларов за фунт U3O8. Цены обрушились после аварии на Фукусиме.

Заметный рост цен начался в 2022 году. Страны опасались санкций на импорт урана из России. Но еще более заметный толчок был спровоцирован осенью 2023 года военным переворотом в Нигере, где уран добывает компания из Франции Orano.