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    «Ъ»: цены на уран растут и достигли времен ядерного ренессанса

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    8 комментариев

    Уран с марта 2023 года не прекращает расти в цене. Стоимость закиси-окиси урана (U3O8) 11 января превысила 94 доллара.

    Как пишет «Коммерсантъ», последний раз цены на уран перескакивали порог в 94 доллара 17 лет назад, в период так называемого ядерного ренессанса. Тогда интерес к урану был спровоцирован намерениями ряда стран строить АЭС. Исторический максимум — 135 долларов за фунт U3O8. Цены обрушились после аварии на Фукусиме.

    Заметный рост цен начался в 2022 году. Страны опасались санкций на импорт урана из России. Но еще более заметный толчок был спровоцирован осенью 2023 года военным переворотом в Нигере, где уран добывает компания из Франции Orano.

    Ряд экспертов полагает, что цены могут достичь и 300 долларов за фунт.

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    Комментарии 8

    Гость12 Янв 2024 в 01:39
    директор базы
    +0−0
    Гость12 Янв 2024 в 01:38
    я инвалид..
    +0−0
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